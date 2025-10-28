Представитель Глеба Калюжного опроверг сообщения о его притеснениях в армии

Актера Глеба Калюжного, проходящего срочную службу в армии, никто не притесняет, заявил NEWS.ru директор артиста Григорий Сухов. Менеджер добавил, что у Калюжного все хорошо и он не понимает, зачем запустили этот слух о дедовщине на почве популярности военнослужащего.
Это не соответствует действительности. Глеб достойно служит в рядах вооруженных сил, у него все хорошо, он ладит с сослуживцами, выполняет поставленные ему задачи. Я нахожусь постоянно на связи с руководством воинской части, там без происшествий, — сказал Сухов.
Директор артиста добавил, что Глеб — очень добрый и коммуникабельный человек. Благодаря этим качествам у него не может быть проблем в общении с другими военнослужащими, подытожил он.
Ранее стало известно, что проходящего срочную службу в Семеновском полку в Москве Калюжного отпустили из армии ради премьеры картины «Первый на Олимпе». Сыгравший в этом фильме юного блокадника Юру Тюкалова артист поблагодарил руководство и командование части за это.