28 октября 2025 в 16:54

В Японии назвали продукт, который снижает риск развития деменции

Nutrients: употребление сыра может снизить риск развития деменции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Частое употребление сыра может снизить риск развития деменции, следует из исследования, опубликованного в журнале Nutrients. В эксперименте участвовали более 7,9 тыс. японцев старше 65 лет, он проводился с 2019 по 2022 год.

По данным исследования, в той группе испытуемых, которые употребляли сыр, вероятность когнитивных нарушений составляла 3,4%, а у тех, кто не включал его в свой рацион, показатель равнялся 4,5%. Ученые выразили мнение, что полезные свойства указанного продукта связаны с наличием там витамина К2, белков и антиоксидантов. Эти вещества не только положительно влияют на работу кишечника, но и улучшают состояние сосудов.

Ранее сообщалось, что средиземноморская диета, дополненная зеленым чаем и растением манкай, может помочь в замедлении процесса старения мозга. По данным ученых, большую пользу приносят зеленые продукты, которые связаны с противовоспалительными соединениями.

До этого нейробиологи из Калифорнийского университета (UC) выяснили, что повышение белка FTL1 ускоряет старение мозга. Специалисты отметили, что при старении особенно сильно страдает гиппокамп.

