Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 09:31

Раскрыто, какая диета может замедлить старение мозга

CN: средиземноморская диета и зеленый чай могут замедлить старение мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Средиземноморская диета, дополненная зеленым чаем и растением манкай, может помочь в замедлении процесса старения мозга, сообщил журнал Clinical Nutrition. По данным ученых, большую пользу приносят зеленые продукты, которые связаны с противовоспалительными соединениями.

Исследователи из трех университетов провели эксперимент, в ходе которого около 300 человек следовали одной из диет: стандартной здоровой диете, классической средиземноморской и зеленой средиземноморской диетам. У тех, кто придерживался третьего варианта режима питания, нашли меньше белков, ускоряющих старение мозга.

Ранее нейробиологи из Калифорнийского университета (UC) выяснили, что повышение белка FTL1 ускоряет старение мозга. Специалисты отметили, что при старении особенно сильно страдает гиппокамп.

До этого врач-психиатр кандидат медицинских наук Мария Штань заявила, что подвижный образ жизни, развитие мелкой моторики и хороший сон помогают в профилактике деменции. По ее словам, также важно повышать свой когнитивный резерв, получая любые новые навыки — от рисования и пения до курсов профессионального переобучения.

ученые
диеты
мозги
продукты
эксперименты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
«Заколочено-зазамочено»: смерть Лагачева «связали» с сербской загадкой
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.