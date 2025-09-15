Раскрыто, какая диета может замедлить старение мозга CN: средиземноморская диета и зеленый чай могут замедлить старение мозга

Средиземноморская диета, дополненная зеленым чаем и растением манкай, может помочь в замедлении процесса старения мозга, сообщил журнал Clinical Nutrition. По данным ученых, большую пользу приносят зеленые продукты, которые связаны с противовоспалительными соединениями.

Исследователи из трех университетов провели эксперимент, в ходе которого около 300 человек следовали одной из диет: стандартной здоровой диете, классической средиземноморской и зеленой средиземноморской диетам. У тех, кто придерживался третьего варианта режима питания, нашли меньше белков, ускоряющих старение мозга.

Ранее нейробиологи из Калифорнийского университета (UC) выяснили, что повышение белка FTL1 ускоряет старение мозга. Специалисты отметили, что при старении особенно сильно страдает гиппокамп.

До этого врач-психиатр кандидат медицинских наук Мария Штань заявила, что подвижный образ жизни, развитие мелкой моторики и хороший сон помогают в профилактике деменции. По ее словам, также важно повышать свой когнитивный резерв, получая любые новые навыки — от рисования и пения до курсов профессионального переобучения.