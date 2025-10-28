Подразделения группировки «Запад» успешно отразили две попытки ВСУ прорвать окружение в районе Нечволодовки в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, российские войска предотвратили атаки и ситуация остается под контролем.
Предотвращены две попытки деблокирования окруженной группировки противника со стороны населенного пункта Нечволодовка Харьковской области, — говорится в сообщении.
Ранее Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ на Константиновском направлении, где российские военные уничтожили два автомобиля с военнослужащими противника и два миномета с помощью артиллерии и FPV-дронов. Операторы БПЛА Южной группировки войск выявили цели и обеспечили их точное поражение.
Позднее российские военные ликвидировали группу военнослужащих 1-й бригады Нацгвардии Украины, пытавшихся переправиться на шести лодках через реку Оскол. Одновременно подразделения ВС РФ завершили зачистку 40 зданий в Петропавловке Харьковской области от украинских бойцов.
Кроме того, российские войска нанесли удары по украинскому военному аэродрому, железнодорожному эшелону с военной техникой и объектам энергосистемы, обслуживающим предприятия ВПК. Поражение целей было обеспечено с применением оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.