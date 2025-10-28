Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 10:35

Российские военные сорвали ротацию ВСУ на одном направлении

Минобороны: ВС России сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России сорвали ротацию ВСУ на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, бойцы уничтожили автотранспорт и минометные расчеты противника. Задачу выполнили подразделения Южной группировки войск.

В районе населенного пункта Константиновка в ДНР в ходе воздушной разведки операторами БПЛА Южной группировки были обнаружены два автомобиля с военнослужащими ВСУ, — уточнили в министерстве.

Российские военные передали координаты цели и нанесли удар артиллерией и FPV-дронами. В результате оба транспортных средства и находившиеся в них украинские бойцы были ликвидированы. При дальнейшем наблюдении операторы БПЛА выявили два миномета ВСУ. Военные также поразили их точными ударами FPV-дронов.

Ранее военнослужащие ВС РФ при освобождении Новониколаевки в Запорожской области скрытно подошли к позициям противника и, применив эффект неожиданности, ликвидировали украинских бойцов. Командир отделения Восточной группировки войск с позывным Баха уточнил, что часть солдат ВСУ были застигнуты за чаепитием.

