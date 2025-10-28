Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 15:06

Термин «женщины-военнослужащие» в российской армии ушел в прошлое

Верховный суд заменил «женщин-военнослужащих» на «военнослужащих женского пола»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Верховный суд РФ предлагает использовать термин «военнослужащие женского пола» вместо «женщины-военнослужащие», говорится в проекте постановления пленума. Данная норма конкретизирует порядок прохождения службы для беременных военнослужащих и женщин, имеющих малолетних детей, передает РИА Новости.

Слова «женщины-военнослужащие» заменить словами «военнослужащие женского пола», — говорится в проекте.

Ранее глава общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов заявил, что в специальной военной операции участвуют примерно тысяча женщин. По его словам, эти данные говорят о существенном вкладе женского персонала в обороноспособность государства и их готовности наравне с мужчинами защищать страну.

Кроме того, стало известно, что в рядах Вооруженных сил Украины проходят службу около 40 иностранных женщин. Среди них присутствуют гражданки Польши, Бразилии, Венесуэлы, Великобритании и Соединенных Штатов. В основном на их плечи ложатся медицинские обязанности, управление дронами или роль снайпера.

