«Руку протягиваем»: Лукашенко раскритиковал Запад за отношение к Минску Лукашенко: Белоруссия не виновата в ухудшении отношений с Западом

Белоруссия не виновата в ухудшении отношений с Западом, заявил президент республики Александр Лукашенко на III Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он отметил, что его страна протягивает руку и предлагает сотрудничество ради мира и будущего, передает РИА Новости.

Мы не считаем себя виноватыми в ухудшении отношений с Западом и его отдельными странами, но руку протягиваем, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что размещение ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии представляет собой ответную меру на действия европейских государств и не является актом агрессии. Он пояснил, что данное решение продиктовано эскалацией напряженности и современными вызовами в регионе.

Белорусский лидер также подчеркнул, что незаконные санкции и другие ограничения стран Запада являются прямой дорогой к их самоизоляции. Он указал, что эти государства пытаются заставить всех следовать их интересам, что противоречит нынешней реальности.

До этого первый зампредседателя КГБ Белоруссии Сергей Теребов заявил, что политические оппоненты властей республики создают на территории ЕС так называемую освободительную армию численностью до 15 тыс. человек. Он отметил, что этот силовой компонент представляет серьезную угрозу для национальной безопасности Белоруссии.