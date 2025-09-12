В ГД высмеяли принца Гарри за дешевый пиар и предложили ему вступить в ВСУ Депутат Колесник предложил принцу Гарри доказать свою смелость, вступив в ВСУ

Британскому принцу Гарри следует доказать свою смелость, вступив в ряды Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, такой поступок стал бы единственным настоящим доказательством его поддержки Киева, а не дешевым пиаром на фоне продолжающегося конфликта.

Раз принца Гарри так волнует судьба Украины, пусть он вступит в ряды ВСУ пилотом и лично продемонстрирует свою поддержку. В Ираке он же летал на вертолете, в каких-то спасательных операциях участвовал. Вот пусть здесь тоже поучаствует, если он такой смелый. А то он и швец, и жнец, и на дуде игрец, все он умеет. Конечно, очень нехорошо и некорректно вот так пиариться на [боевых действиях]. Но если он хочет показать свою решительность, пусть полетает. Мы все понимаем, что приземлится он довольно быстро, — высказался Колесник.

Ранее первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Гарри прибыл в Киев исключительно в целях пиара. По его мнению, визит «запасного» члена королевской семьи не имеет никакого практического смысла и является лишь демонстрацией показной активности.