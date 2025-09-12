Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 11:44

В ГД высмеяли принца Гарри за дешевый пиар и предложили ему вступить в ВСУ

Депутат Колесник предложил принцу Гарри доказать свою смелость, вступив в ВСУ

Принц Гарри Принц Гарри Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Британскому принцу Гарри следует доказать свою смелость, вступив в ряды Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, такой поступок стал бы единственным настоящим доказательством его поддержки Киева, а не дешевым пиаром на фоне продолжающегося конфликта.

Раз принца Гарри так волнует судьба Украины, пусть он вступит в ряды ВСУ пилотом и лично продемонстрирует свою поддержку. В Ираке он же летал на вертолете, в каких-то спасательных операциях участвовал. Вот пусть здесь тоже поучаствует, если он такой смелый. А то он и швец, и жнец, и на дуде игрец, все он умеет. Конечно, очень нехорошо и некорректно вот так пиариться на [боевых действиях]. Но если он хочет показать свою решительность, пусть полетает. Мы все понимаем, что приземлится он довольно быстро, — высказался Колесник.

Ранее первый заместитель главы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Гарри прибыл в Киев исключительно в целях пиара. По его мнению, визит «запасного» члена королевской семьи не имеет никакого практического смысла и является лишь демонстрацией показной активности.

принц Гарри
Украина
визиты
ВСУ
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Томской области объяснили закупку коньяка и икры
Военэксперт объяснил, почему Польша и Латвия закрыли границу с Белоруссией
В «Горбушкином дворе» устроили рейд с массовой конфискацией техники
В России столкнулись с «яичной» проблемой
В Швеции обсуждают размещение ядерного оружия США
Умер экс-администратор московского «Спартака» Александр Хаджи
Назван номер, под которым SHAMAN выступит на «Интервидении»
Япония смягчила рекомендации по поездкам в Россию
Стала известна очередность выступлений участников «Интервидения»
Раскрыт единственный эффективный способ уберечься от брачных аферистов
Глава ЦИК рассказала, сколько ветаранов СВО примет участие в выборах
День программиста: 256-й день года
Хранение урожая зимой: как сберечь овощи свежими до весны
Непомнящий назвал фаворита матча «Динамо» — «Спартак»
Названы условия, при которых можно уволиться без отработки
Российский голкипер продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ
ФСБ пресекла многомиллионную рубку леса в заповеднике
Apple представит новые продукты до конца 2025 года
Прогулочный катер с шестью людьми перевернулся в Татарстане
Названа страна, откуда могли запустить 30 беспилотников по Санкт-Петербургу
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.