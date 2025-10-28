Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 13:09

Власти сообщили, когда Донбасс будет жить по стандартам всей России

Хуснуллин: Донбасс и Новороссия достигнут среднероссийского уровня в 2030 году

Красное знамя, водруженное над центральной площадью Ленина в Донецке ко Дню освобождения Донбасса от немецко-нацистских захватчиков Красное знамя, водруженное над центральной площадью Ленина в Донецке ко Дню освобождения Донбасса от немецко-нацистских захватчиков Фото: РИА Новости

Регионы Донбасса и Новороссии достигнут среднероссийских показателей развития к 2030 году согласно текущим темпам восстановления, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина. В ходе мероприятия «100 проектов России. Строительство» он сообщил о разработке программы социально-экономического развития новых территорий.

Если говорить о планах, мы составили программу социально-экономического развития новых регионов, и задача, чтобы к 2030 году воссоединенные регионы по уровню жизни были не ниже среднероссийских по показателям. Это непростая задача. <…> По тем темпам, которыми мы идем, по самим показателям, мы к среднероссийскому уровню выйдем к 2030 году, — заявил Хуснуллин.,

Ранее он говорил, что строительство автомобильного обхода Мариуполя, являющегося частью крупного проекта «Азовское кольцо», осуществляется быстрее запланированных сроков. Новая 26-километровая трасса с комплексом развязок будет введена в эксплуатацию в течение ближайших полутора-двух лет. Данный инфраструктурный проект предназначен для вывода транзитного транспорта за пределы городской территории.

Также Хуснуллин сообщал, что не менее 28 тыс. километров автомобильных дорог будет построено и отремонтировано в России до завершения 2025 года. Этот показатель на 4000 километров превышает результаты предыдущего года и демонстрирует опережение графика работ на 29%.

Донбасс
Новороссия
Марат Хуснуллин
развитие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России представили новейшую мобильную группу ПВО
«Большие неприятности»: военэксперт о положении ВСУ в Купянске
Макрону пообещали ярость французов в случае отправки войск на Украину
В деле о пропаже пловца Свечникова появился важный свидетель
В Госдуме объяснили массовый отъезд жителей Киева
В СК раскрыли, сколько мирных жителей ДНР и ЛНР пострадали с 2014 года
Карпин включил еще двух игроков в список сборной на товарищеские матчи
Стала известна судьба команды по рукопашному бою, устроившей драку в ХМАО
Мины в телах солдат, удар по дамбе, заградотряды: ВСУ атакуют РФ 28 октября
Песков предупредил ЕС о последствиях милитаристской истерии
Набиуллина высказалась о скидках на маркетплейсах
«У него крыша поехала»: пьяница насмерть сбил двух сестренок в Ревде
В лесу нашли Mercedes торговца шашлыками со следами крови
Британия решила «изменить поле боя» у российской границы в ЕС
Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения
ВСУ лишились поезда с военной техникой после атаки ВС России
ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол
В Минцифры заявили о продлении допсубсидирования IT-ипотеки
Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки
Погода в Москве в среду, 29 октября: ждать ли ливней и резкого потепления
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.