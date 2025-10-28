Власти сообщили, когда Донбасс будет жить по стандартам всей России Хуснуллин: Донбасс и Новороссия достигнут среднероссийского уровня в 2030 году

Регионы Донбасса и Новороссии достигнут среднероссийских показателей развития к 2030 году согласно текущим темпам восстановления, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина. В ходе мероприятия «100 проектов России. Строительство» он сообщил о разработке программы социально-экономического развития новых территорий.

Если говорить о планах, мы составили программу социально-экономического развития новых регионов, и задача, чтобы к 2030 году воссоединенные регионы по уровню жизни были не ниже среднероссийских по показателям. Это непростая задача. <…> По тем темпам, которыми мы идем, по самим показателям, мы к среднероссийскому уровню выйдем к 2030 году, — заявил Хуснуллин.,

Ранее он говорил, что строительство автомобильного обхода Мариуполя, являющегося частью крупного проекта «Азовское кольцо», осуществляется быстрее запланированных сроков. Новая 26-километровая трасса с комплексом развязок будет введена в эксплуатацию в течение ближайших полутора-двух лет. Данный инфраструктурный проект предназначен для вывода транзитного транспорта за пределы городской территории.

Также Хуснуллин сообщал, что не менее 28 тыс. километров автомобильных дорог будет построено и отремонтировано в России до завершения 2025 года. Этот показатель на 4000 километров превышает результаты предыдущего года и демонстрирует опережение графика работ на 29%.