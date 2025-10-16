Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 12:44

Названа дата завершения строительства автомобильного обхода Мариуполя

Хуснуллин: обход Мариуполя построят с опережением графика за полтора-два года

Фото: Игорь Чуприн/РИА Новости

Строительство автомобильного обхода Мариуполя, входящего в масштабный проект Азовского кольца, ведется с опережением графика, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24». Новый 26-километровый участок с комплексом развязок будет сдан в эксплуатацию в течение ближайших полутора-двух лет.

Проект направлен на выведение транзитного транспорта из городской черты, где сейчас грузовой и легковой транспорт вынужден двигаться через центральные районы. Вице-премьер подчеркнул, что ускоренные темпы строительства обеспечат импульс для развития транспортной инфраструктуры всего Азовского региона.

Параллельно утверждена трехлетняя программа комплексного ремонта городских дорог Мариуполя, охватывающая улицы, не вошедшие в предыдущие этапы благоустройства. На текущий год запланировано выделение дополнительного финансирования для обеспечения бесперебойного продолжения работ на объездной трассе.

Ранее сообщалось, что Россия предложила Венгрии помощь в модернизации энергетической системы, включая строительство и реконструкцию электростанций. Соответствующее предложение было озвучено вице-премьером Александром Новаком в ходе переговоров с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на Российской энергетической неделе.

строительство
Марат Хуснуллин
дороги
Мариуполь
Россия
Донецкая область
Азов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники продавали «чудодейственные молитвы» и поплатились
На Западе озвучили решение Индии по российской нефти
Глава ФСБ заявил о призывах МИ-6 «убивать всех неугодных» в России
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Королевская семья Британии: новости, Кейт засняли за употреблением алкоголя
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.