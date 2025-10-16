Названа дата завершения строительства автомобильного обхода Мариуполя Хуснуллин: обход Мариуполя построят с опережением графика за полтора-два года

Строительство автомобильного обхода Мариуполя, входящего в масштабный проект Азовского кольца, ведется с опережением графика, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24». Новый 26-километровый участок с комплексом развязок будет сдан в эксплуатацию в течение ближайших полутора-двух лет.

Проект направлен на выведение транзитного транспорта из городской черты, где сейчас грузовой и легковой транспорт вынужден двигаться через центральные районы. Вице-премьер подчеркнул, что ускоренные темпы строительства обеспечат импульс для развития транспортной инфраструктуры всего Азовского региона.

Параллельно утверждена трехлетняя программа комплексного ремонта городских дорог Мариуполя, охватывающая улицы, не вошедшие в предыдущие этапы благоустройства. На текущий год запланировано выделение дополнительного финансирования для обеспечения бесперебойного продолжения работ на объездной трассе.

