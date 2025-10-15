Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 15:30

Россия поможет Венгрии в реализации важного проекта

Москва предложила Будапешту помощь в модернизации венгерской энергетики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Россия выразила готовность участвовать в строительстве и модернизации энергетических объектов в Венгрии, сообщила пресс-служба правительства РФ. Переговоры вице-премьера Александра Новака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто прошли на площадке Российской энергетической недели (РЭН), где стороны обсудили перспективы сотрудничества в электроэнергетике и гидроэнергетике.

В ходе встречи российская сторона выразила готовность принимать участие в реализации проектов строительства новых, модернизации и реконструкции действующих объектов электроэнергетики в Венгрии, а также гидроэлектростанций, — говорится в сообщении.

Ранее Сийярто в рамках Российской энергетической недели подчеркнул ключевую роль сотрудничества с Россией в энергетической сфере. По его словам, без российских поставок обеспечение энергетической безопасности страны было бы невозможным.

Кроме того, глава МИД Венгрии заявил, что Будапешт не поддержит инициативу ЕС по отказу от российских энергоресурсов. На полях РЭН политик пояснил, что план RePowerEU представляет угрозу для энергетической стабильности страны.

