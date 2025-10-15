Сийярто раскрыл позицию Венгрии по прекращению энергопоставок из России Сийярто: Венгрия выступит против прекращения энергопоставок из России

Венгрия намерена выступить против инициативы Евросоюза по отказу от российских энергоресурсов, заявил на полях Российской энергетической недели глава МИД страны Петер Сийярто. По его словам, Будапешт не поддержит план RePowerEU, так как считает его угрозой своей энергетической стабильности, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы будем до последнего момента выступать против так называемого плана RePowerEU. На следующей неделе мы сделаем все, что в наших силах. В понедельник состоится заседание Совета ЕС по энергетике, и там я буду говорить о том, что-то, что они называют диверсификацией, в случае Венгрии было бы односторонней зависимостью, — сказал Сийярто.

Ранее Сийярто в ходе Российской энергетической недели подчеркнул ключевое значение взаимодействия с РФ в энергетической сфере. Он констатировал, что без российских поставок физически нереально гарантировать энергетическую безопасность государства.

Кроме того, глава венгерского МИД заявил, что Будапешт рассматривает любые угрозы в адрес трубопровода «Дружба» как покушение на свой суверенитет. Находясь на РЭН, министр подчеркнул, что государство в высокой степени зависит от данной магистрали.