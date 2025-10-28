Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 12:58

«Неотъемлемая часть»: в Кремле оценили планы отрезать Калининград от РФ

Песков: Кремль знает о планах Литвы отрезать Калининград от остальной России

Калининград Калининград Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кремль в курсе заявлений президента Литвы Гитанаса Науседы о желании остановить сообщение между Калининградом и остальной Россией, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что регион остается частью РФ, поэтому с ним продолжат обеспечивать бесперебойные коммуникации, передает ТАСС.

Конечно же, мы будем обеспечивать бесперебойные коммуникации с Калининградом — с неотъемлемой частью Российской Федерации, — сказал Песков.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов заявил, что Россия сможет противодействовать блокаде Калининграда. По его словам, у Москвы для этого есть дипломатические, экономические и военные возможности.

Между тем доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев считает, что попытки стран НАТО блокировать Калининградскую область могут привести к антиправительственным протестам в Польше. Он отметил, что поляки часто приезжают в российский регион, чтобы купить бензин и продовольственные товары по более низким ценам.

Дмитрий Песков
Кремль
Калининград
Литва
