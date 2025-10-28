Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:04

Песков рассказал, почему на некоторые страны ЕС оказывается давление

Песков: группа защищающих свои интересы стран ЕС испытывает давление

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Небольшая группа европейских стран сталкивается с серьезным давлением при защите национальных интересов и прав своих граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что эти государства используют предусмотренные механизмы ЕС для отстаивания своей позиции, но испытывают подавление своей активности, передает ТАСС.

Есть также, пускай и малочисленная, группа государств, которые преследуют целью защиту своих собственных интересов и интересов своих народов. Эти государства отстаивают свое право в рамках ЕС, используют те механизмы, которые предусмотрены в Евросоюзе. Им сложно, их давят, подавляют их активность, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что европейским лидерам следует пересмотреть целесообразность тесного союза ЕС с Польшей, которая оправдывает террористическую деятельность. Он напомнил о терактах против России, добавив, что в Брюсселе игнорируют неоднозначные заявления польского руководства.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что для России крайне важны вопросы безопасности, особенно в условиях милитаристских настроений и нарастающей истерии в Европе. Данный комментарий был его ответом на вопрос о связи испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с усилением экономического давления со стороны США и Евросоюза.

