Названа европейская страна, по которой сильно ударит блокада Калининграда

Попытки стран НАТО блокировать Калининградскую область могут привести к антиправительственным протестам в Польше, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что поляки часто приезжают в российский регион, чтобы купить бензин и продовольственные товары по более низким ценам.

Поток в Калининградскую область со стороны Польши в несколько раз больше, чем со стороны нашего полуэксклава. Поляки ездят закупать бензин, продовольственные товары и промтовары, потому что все дешевле, чем в самой Польше. В любой торговле важно сбывать товар. Главное, что все экономические субъекты в Калининградской области получают прибыль за счет их приезда. Руководство Польши понимает, что, если начнут перекрывать въезд поляков в Калининградскую область, это может вызвать определенные выступления против власти. Надо вроде как оторвать Калининградскую область от поляков. Но пока они еще не настроены столь решительно, чтобы запретить полякам ездить к нам, — объяснил Перенджиев.

Политолог подчеркнул, что главная цель НАТО — устроить экономическую блокаду Калининградской области. Но попытки Запада останутся безуспешными, а при необходимости Россия даст ответ противникам, добавил он.

Злопыхательные действия вокруг Калининградской области направлены прежде всего на то, чтобы устроить не военную, а экономическую блокаду. Железнодорожное движение, автомобильные перевозки. Но эти потуги могут привести к тому, что мы будем вынуждены прорубить себе коридор между Россией и Калининградской областью через Литву, если такие попытки будут продолжаться. С одной стороны, есть попытки, с другой стороны, есть понимание, что Россия успешно может защитить Калининградскую область. Поэтому просто идут эти потуги, но они ни к чему не приведут на самом деле, — резюмировал Перенджиев.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что европейские страны могут использовать российско-белорусские учения «Запад-2025» для организации провокации с инсценировкой атаки на одно из соседних государств. По его словам, целью может стать обвинение России в ударе по гражданскому объекту в Польше или Литве.