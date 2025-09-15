Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 09:36

В Германии предупредили о риске провокации на учениях «Запад-2025»

Аналитик из ФРГ Нимайер: Запад может инсценировать атаку РФ на Польшу или Литву

Западные страны могут использовать российско-белорусские учения «Запад-2025» для организации провокации с инсценировкой атаки на одно из соседних государств, предупредил в беседе с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. По его словам, целью может стать обвинение России в ударе по гражданскому объекту в Польше или Литве.

Я опасаюсь, что может случиться провокация под ложным флагом. Скажем, некий «снаряд» якобы попадет в школу или в больницу в Польше или в Литве, и потом объявят, что он был запущен якобы из России или Белоруссии, — заявил собеседник агентства.

Нимайер отметил, что вокруг Калининградской области нагнетается напряженность. В то же время он выразил надежду на завершение маневров без инцидентов.

В пятницу, 12 сентября, начались совместные стратегические учения Вооруженных сил России и армии Белоруссии «Запад-2025». Маневры станут заключительным этапом совместной подготовки армий двух стран в этом году. Участники учений отработают вопросы управления группировками войск при локализации агрессии в отношении Союзного государства, а также варианты совместных действий по нейтрализации угроз. Войска будут действовать на полигонах в России и Белоруссии, а также в акваториях Баренцева и Балтийского морей.

