Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 09:06

Начались совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025»

Фото: МО РФ

В пятницу, 12 сентября, начались совместные стратегические учения Вооруженных сил России и армии Белоруссии «Запад-2025», сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Маневры станут заключительным этапом совместной подготовки армий двух стран в этом году.

Целями учения являются совершенствование навыков командующих (командиров) и штабов, уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск (сил) при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности, — говорится в сообщении.

Участники учений отработают вопросы управления группировками войск при локализации агрессии в отношении Союзного государства, а также варианты совместных действий по нейтрализации угроз. Войска будут действовать на полигонах в России и Белоруссии, а также в акваториях Баренцева и Балтийского морей.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии, глава департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что российские и белорусские военнослужащие в ходе учений «Запад-2025» 12–16 сентября планируют отработать борьбу с диверсионными группами и отражение ударов противника с воздуха. По его словам, учения пройдут под руководством Генштаба ВС Белоруссии.

учения
Россия
Белоруссия
военные учения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ростех» передал войскам модернизированные БМД-2
Принц Гарри прибыл на поезде в Киев
Трампа возмутило поведение премьер-министра Великобритании
Эхо войны: 10 изобретений, которые изменили мир
Стало известно, почему Израиль не решается бомбить Алжир
Крым потребует компенсацию от Киева за разрушения
Отрезать волосы во сне: неожиданное толкование по сонникам
Япония ввела более 50 санкций против России
Стало известно, сколько рейсов задержали в Пулково из-за ограничений
Начались совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025»
Книгоиздатели попросили Госдуму наказать пиратов
Готовившим подрыв в РУДН россиянам вынесли приговор
ВСУ атаковали пассажирский микроавтобус в Брянской области
Российским педагогам предложили выдавать жилье за стаж
Картофельные хачапури — даже вкуснее обычных! Ленивый рецепт на сковороде
Названа самая высокооплачиваемая офисная работа прошедшего лета
Финансист напомнила о налоге на вклады до 1 декабря
В Приморске потушили пожар, возникший в результате атаки беспилотников
Психолог раскрыл, какое поведение женщины отпугивает мужчин
План по разделу Украины и удары по своим: новости СВО к утру 12 сентября
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.