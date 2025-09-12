Начались совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2025»

В пятницу, 12 сентября, начались совместные стратегические учения Вооруженных сил России и армии Белоруссии «Запад-2025», сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Маневры станут заключительным этапом совместной подготовки армий двух стран в этом году.

Целями учения являются совершенствование навыков командующих (командиров) и штабов, уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск (сил) при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности, — говорится в сообщении.

Участники учений отработают вопросы управления группировками войск при локализации агрессии в отношении Союзного государства, а также варианты совместных действий по нейтрализации угроз. Войска будут действовать на полигонах в России и Белоруссии, а также в акваториях Баренцева и Балтийского морей.

Ранее помощник министра обороны Белоруссии, глава департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко заявил, что российские и белорусские военнослужащие в ходе учений «Запад-2025» 12–16 сентября планируют отработать борьбу с диверсионными группами и отражение ударов противника с воздуха. По его словам, учения пройдут под руководством Генштаба ВС Белоруссии.