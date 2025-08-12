В Минобороны Белоруссии раскрыли цели учений «Запад-2025»

Российские и белорусские военнослужащие в ходе учений «Запад-2025» 12–16 сентября планируют отработать борьбу с диверсионными группами и отражение ударов противника с воздуха, заявил помощник министра обороны Белоруссии, глава департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. По его словам, учения пройдут под руководством Генштаба ВС Белоруссии, сообщает ТАСС.

В ходе учения планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства; авиационная поддержка действий войск; борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника, — сказал Ревенко.

Ранее Минобороны России показало видео с учений ВМФ РФ «Июльский шторм» с участием кораблей Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Маневры проходили с 23 по 27 июля под руководством адмирала Александра Моисеева.

До этого в военном ведомстве сообщили о старте маневров в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей. В Минобороны подчеркнули, что командование в ходе учений проверит готовность отечественного флота к выполнению нестандартных оперативных задач. Также в рамках мероприятия будет отработано применение беспилотных систем и высокоточного дальнобойного вооружения.