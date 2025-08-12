Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:36

В Минобороны Белоруссии раскрыли цели учений «Запад-2025»

МО Белоруссии: на учениях «Запад-2025» отработают борьбу с диверсантами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские и белорусские военнослужащие в ходе учений «Запад-2025» 12–16 сентября планируют отработать борьбу с диверсионными группами и отражение ударов противника с воздуха, заявил помощник министра обороны Белоруссии, глава департамента международного военного сотрудничества Валерий Ревенко. По его словам, учения пройдут под руководством Генштаба ВС Белоруссии, сообщает ТАСС.

В ходе учения планируется отработка следующих вопросов: отражение ударов средств воздушного нападения противника; ведение оборонительного боя, разгром вклинившегося в оборону противника и создание условий для восстановления территориальной целостности государства; авиационная поддержка действий войск; борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника, — сказал Ревенко.

Ранее Минобороны России показало видео с учений ВМФ РФ «Июльский шторм» с участием кораблей Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также Каспийской флотилии. Маневры проходили с 23 по 27 июля под руководством адмирала Александра Моисеева.

До этого в военном ведомстве сообщили о старте маневров в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также Балтийского и Каспийского морей. В Минобороны подчеркнули, что командование в ходе учений проверит готовность отечественного флота к выполнению нестандартных оперативных задач. Также в рамках мероприятия будет отработано применение беспилотных систем и высокоточного дальнобойного вооружения.

военные учения
Белоруссия
Россия
диверсанты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Группу наемников ВСУ уничтожили ракетным ударом прямо во время обеда
Назван тип БПЛА, использованный для атаки на Татарстан
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.