Российская ПВО уничтожила более сотни украинских беспилотников за сутки Минобороны России сообщило о ликвидации 124 украинских БПЛА за сутки

Системы ПВО за последние сутки нейтрализовали 124 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. Согласно данным ведомства, все перехваченные цели относились к самолетному типу конструкций.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 124 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сводке.

За весь период проведения СВО совокупные потери ВСУ в технике составили: 668 самолетов, 283 вертолета и 93 049 беспилотников. Наряду с авиатехникой, в перечне значится уничтожение 25 733 танков и бронемашин, а также 30 854 артиллерийских орудий и минометов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ массово покидают Купянск Харьковской области и минируют жилые дома. Там отметили, что украинские военные потеряли более трех тысяч человек в результате боев в городе. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Прежде в Минобороны РФ сообщили, что российские военные продолжают уничтожать группировки ВСУ в Купянске. Там пресечены четыре попытки прорыва украинских формирований из оперативного окружения. Отмечалось, что успехи ВС РФ наблюдаются и в Красноармейске (Покровске) Донецкой Народной Республики.