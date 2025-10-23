Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 октября 2025 в 12:27

Принц Уильям согласился на встречу с братом при жестких условиях

Принц Уильям согласился на встречу с принцем Гарри без Меган Маркл и диктофонов

Принц Уильям Принц Уильям Фото: Dinendra Haria/Global Look Press

Полная конфиденциальность, отсутствие герцогини Сассекской Меган Маркл и любых средств записи являются главными условиями принца Уильяма для встречи с братом Гарри после длительного перерыва, сообщает Radar Online. Наследник престола также потребовал гарантий, что детали разговора не попадут в СМИ.

Как говорится в материале, решение наследника престола связано с настойчивыми просьбами его жены принцессы Кейт и короля Карла III, которые считают возможным примирение только в условиях строгой секретности. Жесткий контроль обусловлен недавними публичными заявлениями герцога Сассекского, в которых он обвинил дворцовых сотрудников в препятствовании его общению с отцом.

По информации источника, несмотря на попытки примирения со стороны принца Гарри, отношения между братьями остаются напряженными. Эксперты отмечают, что непримиримая позиция Уильяма и Кейт, глубоко раненых предыдущими разоблачениями, сводит на нет перспективы полного восстановления доверия в королевской семье.

Ранее принц Уильям заявил, что хочет отказаться от некоторых «практик прошлого», с которыми столкнулся он и Гарри. При этом братья демонстративно не общаются друг с другом уже несколько лет. Отвечая на вопрос ведущего Юджина Леви о будущем своего наследника, 12-летнего Джорджа, Уильям отметил, что «здесь есть над чем поразмыслить».

