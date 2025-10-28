Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:00

«Акт бандеровской мести»: военэксперт об атаках ВСУ на дамбу под Белгородом

Военэксперт Дандыкин: ВСУ не пожалеют своих ради ударов по мирным гражданам РФ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины могут пожертвовать жизнями тысяч своих военнослужащих ради нанесения ударов по гражданским объектам на территории России, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, действия украинской армии в отношении критически важной инфраструктуры являются терроризмом.

Насчет атаки по белгородской дамбе — это терроризм чистой воды. Вероятно, такой вариант будет, что четыре тысячи военных ВСУ может смыть водой. У них уже есть опыт, когда они взорвали Каховскую ГЭС и Антоновский мост. Они конкретно работают по объектам, которые связаны с мирным населением. Поэтому, наверное, им не жалко ни своих, ни чужих. Я думаю, что ситуация на фронте уже в ближайшее время основательно поменяется в нашу пользу. Все эти удары дронами по мирным объектам — это акт бандеровской мести, — высказался Дандыкин.

Ранее сообщалось, что около четырех тысяч бойцов ВСУ оказались под угрозой затопления из-за ударов по Белгородскому водохранилищу. В таких условиях они не смогут удержать свои позиции. Вода может достигнуть Волчанска, откуда ранее запускались беспилотники в сторону плотины, что приведет к затоплению оборонительных позиций 57-й и 58-й бригад противника.

ВСУ
Украина
Россия
СВО
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
