Житель Турции раскрыл подробности мощного землетрясения

Во время землетрясения в Турции началась массовая паника, пишет 360.ru со ссылкой на местного жителя. По словам мужчины, толчки особенно сильно ощущались в Стамбуле, Измире, Анкаре и Бурсе.

Все сразу выбежали на улицы, несмотря на дождь. Люди были в панике, многие не брали с собой вещи, потому что толчки длились более 10 секунд, и было страшно, что может повториться то же, что и после сильного землетрясения в 2022 году, — рассказал очевидец.

Он напомнил, что Турция расположена в очень сейсмоактивной зоне, где случаются подобные катаклизмы. Мужчина выразил надежду, что пострадавшим своевременно окажут помощь и всем обеспечат безопасность.

Ранее на западе Турции в провинции Балыкесир зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 6,1. В результате подземных толчков были разрушены четыре здания.