Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 00:36

Мощное землетрясение произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Турции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На западе Турции в провинции Балыкесир зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,1, передает CNN Turk со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям республики (AFAD). В результате подземных толчков были разрушены четыре здания. Информации о погибших нет.

Обрушились три здания и одно строение, в котором находился магазин. <...> Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали. Работы на местах продолжаются, — сказано в публикации.

Ранее в акватории Черного моря произошло землетрясение, которое ощутили жители Стамбула и близлежащих провинций. Данные о разрушениях или пострадавших не поступали.

До этого у южного побережья Камчатки случилось мощное подводное землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился примерно в 370 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине около 22 километров. Толчки зафиксировали в акватории Тихого океана.

Кроме того, в индонезийской провинции Папуа до этого произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 21 километра. Данные о пострадавших и разрушениях не приводились.

Турция
землетрясения
разрушения
здания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 28 октября 2025 года. Проекты на стрессе и проверка ушей
Курят в подъезде, шумят, засоряют мусоропровод: куда жаловаться на соседей
Полиция установила личности погибших в ДТП под Ревдой девочек
Мощное землетрясение произошло в Турции
Гороскоп на 28 октября: Льву избегать важных дел, Весам провести переговоры
Прохор Шаляпин похвастался новой покупкой за 9 млн рублей
Приметы 28 октября: Евфимий Осенний — предвестник зимы
Пистолет на свадьбе, тюрьма, усы Черчесова: как живет Кокорин
10 ежедневных привычек по-настоящему успешных людей
ПВО за три часа сбила почти 30 дронов над Россией
Украинские военные сдались в плен после прочтения листовок
Стало известно о состоянии Збруева после выписки из больницы
Военным в России хотят дать новые возможности для улучшения жилья
Киркоров следующий? Звезд «хоронят» после правды о Пугачевой: что они знают
«Этот гаденыш постарается сбежать»: российский генерал о Зеленском
Москву попытались атаковать беспилотниками
ЛУКОЙЛ объявил о продаже своих зарубежных активов
Развод с Рудневой, проблемы с весом, дочь: куда пропал актер Павел Сердюк
Захарова раскрыла главный секрет успеха БРИКС
«Просто онемела в тот момент»: Поргина о пророчестве Высоцкого и инсульте
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.