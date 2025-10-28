Мощное землетрясение произошло в Турции

На западе Турции в провинции Балыкесир зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,1, передает CNN Turk со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям республики (AFAD). В результате подземных толчков были разрушены четыре здания. Информации о погибших нет.

Обрушились три здания и одно строение, в котором находился магазин. <...> Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали. Работы на местах продолжаются, — сказано в публикации.

Ранее в акватории Черного моря произошло землетрясение, которое ощутили жители Стамбула и близлежащих провинций. Данные о разрушениях или пострадавших не поступали.

До этого у южного побережья Камчатки случилось мощное подводное землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился примерно в 370 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине около 22 километров. Толчки зафиксировали в акватории Тихого океана.

Кроме того, в индонезийской провинции Папуа до этого произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 21 километра. Данные о пострадавших и разрушениях не приводились.