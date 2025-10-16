Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 09:49

В Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в индонезийской провинции Папуа

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщило сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. Подземные толчки зафиксировали на глубине 21 км. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Эпицентр землетрясения находился в 61 км к северо-западу от Сарми, Папуа. Глубина составляет 21 км, — говорится в сообщении.

Ранее мощное извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес привело к выбросу пепла на высоту 11,6 км над уровнем моря. Из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы 7959 человек.

До этого землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин. Как уточнили американские сейсмологи и метеорологи, эпицентр подземных толчков располагался в 144 км от портового города Давао. Их очаг залегал на глубине 58 км.

В свою очередь посольство России на Филиппинах не получало сведений о соотечественниках, пострадавших при землетрясении на юге республики. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере семь человек.

Индонезия
землетрясения
сейсмологи
подземные толчки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая невеста Баскова опубликовала фото с ним в постели
Стало известно, как Лазарев относится к Понаровской
С популярного эстрадного певца хотят взыскать 170 тысяч рублей
Супруги спалили дотла машину и подожгли банк после общения с мошенниками
В Кемерове местного жителя убили у бара
В Минцифры России выразили надежду на отсутствие крупных утечек данных
Пациента с пьяным отравлением напоили еще сильнее для спасения жизни
Под Челябинском подросток захлебнулся собственной рвотой
Прокуратура предотвратила вывод 18,5 млрд рублей из Домодедово
Сразу три военных вертолета совершили вынужденную посадку
Удары по Украине сегодня, 16 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Магнитные бури сегодня, 16 октября: что завтра, депрессия, низкое давление
Известный футболист оценил возвращение тренера Кононова в «Торпедо»
В Петербурге теща обвинила зятя в изнасиловании ребенка
Магнитные шарики едва не стали причиной смерти маленькой девочки
Хреновина из спелых томатов: натуральный рецепт без консервантов
Рецепты шведской кухни для уютных вечеров и праздничного стола
Две иностранки пытались вывезти меха из России на миллионы рублей
Суд вынес приговор по делу о хищениях на заводе «Телта»
Новак раскрыл, что не так с заявлением Трампа об Индии и российской нефти
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску
Общество

Теперь крабовые палочки готовлю только так: сырно-чесночная вкуснятина на закуску

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.