В Индонезии произошло сильное землетрясение

В индонезийской провинции Папуа произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщило сейсмологическое и метеорологическое агентство страны. Подземные толчки зафиксировали на глубине 21 км. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Эпицентр землетрясения находился в 61 км к северо-западу от Сарми, Папуа. Глубина составляет 21 км, — говорится в сообщении.

Ранее мощное извержение вулкана Левотоби на индонезийском острове Флорес привело к выбросу пепла на высоту 11,6 км над уровнем моря. Из близлежащих населенных пунктов были эвакуированы 7959 человек.

До этого землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин. Как уточнили американские сейсмологи и метеорологи, эпицентр подземных толчков располагался в 144 км от портового города Давао. Их очаг залегал на глубине 58 км.

В свою очередь посольство России на Филиппинах не получало сведений о соотечественниках, пострадавших при землетрясении на юге республики. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере семь человек.