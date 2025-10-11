Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 17:59

Посольство уточнило данные о пострадавших на Филиппинах россиянах

Среди пострадавших при землетрясении на Филиппинах не оказалось россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Посольство России на Филиппинах не получало сведениях о соотечественниках, пострадавших при землетрясении на юге республики, сообщили в консульском отделе дипломатического представительства. В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере семь человек, передает РИА Новости.

В связи с землетрясением 10 октября на Филиппинах посольство, запросив местные компетентные органы, не располагает в настоящий момент сведениями о том, что среди пострадавших имеются российские граждане, — говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло у берегов Филиппин произошло накануне, 10 октября. Как уточнили американские сейсмологи и метеорологи, эпицентр подземных толчков располагался в 144 километрах от портового города Давао. Их очаг залегал на глубине 58 километров.

Об угрозе цунами на побережье Филиппин объявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Оно может сформироваться в пределах 300 километров от эпицентра землетрясения.

