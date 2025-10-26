Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 21:48

Землетрясение в Черном море дошло до Турции

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В акватории Черного моря вечером 26 октября произошло землетрясение, которое ощутили жители Стамбула и близлежащих провинций, пишет Türkiye Today. Данные о разрушениях или пострадавших не поступали.

Согласно информации Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD), магнитуда составила 3,7, а очаг находился на глубине около 13 километров под морским дном. Сейсмологи обсерватории Кандилли при этом заявили, что сила землетрясения могла достигать 3,9 балла при глубине очага примерно 11 километров.

Ранее у южного побережья Камчатки произошло мощное подводное землетрясение магнитудой 6,3. Эпицентр находился примерно в 370 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине около 22 километров. Толчки зафиксировали в акватории Тихого океана.

В индонезийской провинции Папуа до этого произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки зафиксировали на глубине 21 километра. Данные о пострадавших и разрушениях не приводились.

