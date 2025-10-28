Курят в подъезде, шумят, засоряют мусоропровод: куда жаловаться на соседей

Список жалоб на проблемных соседей можно продолжать до бесконечности. У них громко работает телевизор, они выбрасывают мебель в мусоропровод, курят в подъезде, а также шумят по ночам. NEWS.ru составил список самых распространенных проблем, возникающих с соседями, и выяснил у юристов, как их решить.

Что делать, если соседи шумят допоздна

Некоторые соседи допоздна громко смеются, играют на музыкальных инструментах и поют. Когда жители дома просят их вести себя тише, они заявляют, что вправе делать в своей квартире все что хотят. По словам юриста Дмитрия Кваши, если уровень шума превышает допустимые 40–50 децибел, это является нарушением.

«Необходимо фиксировать такие факты с помощью аудио- и видеозаписей. Можно заручиться поддержкой тех соседей, кого это тоже беспокоит. Затем нужно обратиться к участковому, который обязан провести профилактическую беседу. В случае повторных нарушений следует составить протокол. Кроме того, можно пожаловаться в Роспотребнадзор, чьи сотрудники должны провести замеры уровня шума. Это будет доказательством для обращения в суд, чтобы обязать соседей больше никогда не шуметь», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

В Москве нельзя шуметь с 23 часов, напомнил юрист.

«В ночное время уровень шума не должен превышать предельно допустимый. Весьма сомнительно, что вы будете замерять, насколько громко разговаривают соседи. Сначала советую пообщаться с ними напрямую. Может быть, они не понимают, как хорошо их слышно. После этого, если не будет реакции, лучше это зафиксировать с помощью аудио- или видеозаписи. Кроме того, можно вызвать полицию, чтобы поговорили с соседями», — подчеркнул Кваша.

Что делать, если соседи курят в подъезде

По словам эксперта, федеральный закон об охране здоровья граждан запрещает курение в лифтах и местах общего пользования, подъездах, на лестничных клетках и площадках. Нужно снять на фото или видео соседа-курильщика и вызвать полицию по номеру 102 или 112. Когда приедет наряд, он составит протокол об административном правонарушении.

«Штраф за это правонарушение составляет от 500 до 1500 рублей. В будущем соседи будут бояться привлечения к административной ответственности», — сообщил Кваша.

Ситуация другая, если летом сосед курит на своем балконе, а зимой — на кухне или в туалете, сказал в беседе с NEWS.ru адвокат, кандидат юридических наук Андрей Некрасов. Человек имеет право курить у себя дома, даже если к вам в квартиру пойдет дым.

«В законодательстве нет нормы, запрещающей это», — отметил Некрасов.

Что делать, если соседи выгуливают собаку и не убирают за ней

Федеральный закон и правила благоустройства для каждого города или района запрещают загрязнение общественной территории продуктами жизнедеятельности животных, пояснил Кваша. В большинстве случаев споры между соседями заканчиваются урегулированием конфликта.

«Для обращения в соответствующие органы необходимо произвести фото- и видеофиксацию предполагаемого нарушителя. Затем нужно составить жалобу и указать, что владелец животного регулярно нарушает санитарно-эпидемиологические нормы. Затем следует обратиться в администрацию города, отдел по благоустройству или в административно-техническую инспекцию. Кроме того, можно написать заявление участковому. Штраф для граждан составляет от 1000 до 3000 рублей», — отметил юрист.

Что делать, если соседи засоряют мусоропровод

Некрасов заявил, что работа управляющей компании — прочищать трубопровод в том случае, если его засоряют жители дома.

«За намеренную порчу имущества в многоквартирном доме могут привлечь к ответственности. Свидетели правонарушения должны обратиться в управляющую компанию, которая составит соответствующий акт и направит его в правоохранительные органы. Порча общего имущества — это уголовная статья», — подчеркнул Некрасов.

