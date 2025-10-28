Теннисист из одной страны отказался пожимать руку сопернику после матча

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над австралийским спортсменом Алексеем Попыриным и демонстративно отказался пожимать ему руку после матча «Мастерса» в Париже. Причиной такого поведения стало нарушение спортивного этикета со стороны представителя Австралии во время игры.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Бублика. В ходе второго сета Попырин не принес извинений после двойного касания мячом троса. Данный инцидент спровоцировал негативную реакцию со стороны казахстанского спортсмена.

