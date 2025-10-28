Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 02:06

Теннисист из одной страны отказался пожимать руку сопернику после матча

Теннисист Бублик не пожал руку Попырину после победы на турнире в Париже

Александр Бублик Александр Бублик Фото: Horst Mauelshag/pepphoto/IMAGO/Global Look Press

Казахстанский теннисист Александр Бублик одержал победу над австралийским спортсменом Алексеем Попыриным и демонстративно отказался пожимать ему руку после матча «Мастерса» в Париже. Причиной такого поведения стало нарушение спортивного этикета со стороны представителя Австралии во время игры.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Бублика. В ходе второго сета Попырин не принес извинений после двойного касания мячом троса. Данный инцидент спровоцировал негативную реакцию со стороны казахстанского спортсмена.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан. Обновление отражено в профиле спортсменки: рядом с именем указана узбекистанская национальная символика. Информация появилась 20 октября.

До это теннисист Даниил Медведев нецензурно выругался на корте, после того как обыграл американца Лернера Тьена в четвертьфинале турнира ATP Masters в Шанхае. Предположительно, такие эмоции у теннисиста вызвал трудный матч, до которого он дважды проигрывал этому сопернику.

теннис
теннисисты
этикет
результаты
