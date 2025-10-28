«Невидимое для врага»: депутат о следующей разработке после «Буревестника» Депутат Колесник: Россия готовит нечто мощнее и неуязвимее «Буревестника»

Россия ведет разработку нового вида вооружения, превосходящего по мощности и неуязвимости крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник», заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, потенциальный противник сможет обнаружить данное оружие лишь в момент нанесения поражающего удара.

Я думаю, в России уже сделано что-то пострашнее и помощнее «Буревестника». [Такое оружие] еще более неуязвимое, невидимое для врага. Противник увидит его, когда будет нанесен поражающий удар. Мы всегда на годы опережаем вооружение всех существующих стран, — пояснил Колесник.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что испытания «Буревестника» продемонстрировали технологическое отставание Соединенных Штатов в гонке вооружений. По его словам, Вашингтон постепенно начинает проигрывать не только Москве, но и Пекину.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проведенные испытания российской ракеты «Буревестник» не усугубят отношения Москвы с Вашингтоном. По его словам, диалог между двумя странами и так пребывает в крайне неудовлетворительном состоянии.