Попытки западных лидеров запугать собственных граждан Россией похожи на цирк, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с радиостанцией Kossuth. По словам главы правительства, Запад сам втянулся в конфликт и подталкивал Киев к противостоянию с Москвой, препятствуя попыткам американского лидера Дональда Трампа заключить мир.

Пора прекратить этот цирк и сказать хватит, и начать стремиться к миру, — отметил он.

Ранее сообщалось, что венгерский премьер 27 октября нанесет визит в Рим, где встретится с главой итальянского правительства Джорджей Мелони и папой римским Львом XIV. Одной из главных тем встречи венгерского премьера с понтификом станет украинский кризис. Папа римский, как и Орбан, выступает за решение конфликта мирным путем.

До этого премьер-министр Венгрии заявил, что исход противостояния на Украине в настоящее время уже предопределен: в частности, по его мнению, Россия одержала победу и стала сильнее. По словам Орбана, он уже говорил об этом главе США Дональду Трампу.