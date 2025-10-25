Орбан обсудит украинский кризис с папой римским

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 27 октября нанесет визит в Рим, где встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и папой римским Львом XIV, сообщила газета Magyar Nemzet. Одной из главных тем встречи венгерского премьера с понтификом станет украинский кризис. Папа римский, как и Орбан, выступает за решение конфликта мирным путем.

Это будет их первая личная встреча после избрания папы Льва XIV, — отметила газета.

До этого Орбан неоднократно встречался с его предшественником Франциском, который в 2023 году посещал Венгрию с апостольским визитом. Издание также утверждает, что у премьера сохранились более дружественные отношения с Мелони, чем с другими коллегами из ЕС. По некоторым вопросам премьер Италии и ее венгерский коллега занимают сходные позиции, отличные от взглядов Брюсселя.

Ранее венгерский политик заявил, что Украина уже давно утратила статус суверенного государства, а ее судьба находится в чужих руках. Орбан высказал эту позицию в ходе своего обращения к участникам «Марша мира», подчеркнув отсутствие у страны независимости и самостоятельности.