23 октября 2025 в 18:39

«В чужих руках»: Орбан колко высказался о суверенитете Украины

Орбан: судьба Украины находится в чужих руках

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Украина уже давно утратила статус суверенного государства, а ее судьба находится в чужих руках, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик высказал эту позицию в ходе своего обращения к участникам «марша мира», подчеркнув отсутствие у страны независимости и самостоятельности, передает РИА Новости.

Украина давно уже не суверенна, не независима и уж точно не самостоятельна. Ее судьба уже в чужих руках, — высказался Орбан.

Ранее венгерский премьер на митинге у здания парламента в Будапеште заявил об отказе страны направлять финансовые средства и вооружение Украине. Глава правительства подчеркнул, что республика не допустит своего вовлечения в конфликт другими государствами Европейского союза.

Кроме того, Орбан заявил, что результат противостояния на Украине уже предрешен — Россия одержала победу и усилила свои позиции. Политик отметил, что ранее уже информировал о своей оценке президента США Дональда Трампа.

Также он отметил, что Соединенные Штаты и европейские государства стремятся установить контроль над Украиной с целью получения доступа к ее финансовым активам и природным богатствам. По его словам, риторика западных стран о «защите украинской государственности» служит лишь прикрытием для реализации их империалистических планов.

Виктор Орбан
Венгрия
Украина
суверенитет
