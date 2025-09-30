Орбан раскрыл планы США и Европы на Украину Орбан обвинил США и Европу в стремлении захватить Украину ради ресурсов

США и Европа стремятся захватить Украину ради денег и природных ресурсов, заявил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, риторика о «защите страны» лишь прикрывает империалистические цели Запада.

Ситуация ясна. Запад говорит о защите Украины, но на самом деле это империалистический захват земель, ресурсов и денег, — подчеркнул Орбан.

В рамках политики Запада в отношении Украины в первую очередь речь идет о власти и наживе, добавил премьер.

Орбан ранее заявил, что Россия уже победила в конфликте с Украиной, исход противостояния уже определен. По его словам, то же самое он рассказал президенту США Дональду Трампу, когда тот спросил его о возможном возврате территорий Киевом. Венгерский премьер отметил, что на данный момент вопрос заключается лишь в том, когда будет заключено мирное соглашение. Еще одной темой для обсуждения он назвал участие европейских стран в переговорном процессе.

До этого Орбан отмечал, что Украина более не обладает реальным суверенитетом и не может действовать как независимое государство. Политик констатировал, что статус страны как суверенного субъекта прекратил свое существование.