Орбан назвал Трампу победителя в конфликте России и Украины Орбан заявил Трампу, что Россия уже победила в конфликте с Украиной

Россия уже победила в конфликте с Украиной, исход противостояния уже определен, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы «Борцовский час» на You-Tube-канале. По его словам, то же самое он рассказал президенту США Дональду Трампу, когда тот спросил его о возможном возврате территорий Киевом.

Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход <...> [конфликта] решен: русские победили. Этот вопрос закрыт, — поделился Орбан.

Венгерский премьер отметил, что на данный момент вопрос заключается лишь в том, когда будет заключено мирное соглашение. Еще одной темой для обсуждения он назвал участие европейских стран в переговорном процессе.

Ранее Орбан отмечал, что Украина более не обладает реальным суверенитетом и не может действовать как независимое государство. Политик констатировал, что статус страны как суверенного субъекта прекратил свое существование.

До этого государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что власти Украины должны согласиться на отказ от 20% своей территории в обмен на мирное урегулирование кризиса. По его словам, «мир иногда бывает болезненным», однако он не хочет указывать Киеву, какие решения принимать.