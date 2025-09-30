Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 10:26

Орбан назвал Трампу победителя в конфликте России и Украины

Орбан заявил Трампу, что Россия уже победила в конфликте с Украиной

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Россия уже победила в конфликте с Украиной, исход противостояния уже определен, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы «Борцовский час» на You-Tube-канале. По его словам, то же самое он рассказал президенту США Дональду Трампу, когда тот спросил его о возможном возврате территорий Киевом.

Американский президент спрашивал мое мнение по этому вопросу. Я ответил, что исход <...> [конфликта] решен: русские победили. Этот вопрос закрыт, — поделился Орбан.

Венгерский премьер отметил, что на данный момент вопрос заключается лишь в том, когда будет заключено мирное соглашение. Еще одной темой для обсуждения он назвал участие европейских стран в переговорном процессе.

Ранее Орбан отмечал, что Украина более не обладает реальным суверенитетом и не может действовать как независимое государство. Политик констатировал, что статус страны как суверенного субъекта прекратил свое существование.

До этого государственный секретарь МИД Венгрии Левенте Мадьяр заявил, что власти Украины должны согласиться на отказ от 20% своей территории в обмен на мирное урегулирование кризиса. По его словам, «мир иногда бывает болезненным», однако он не хочет указывать Киеву, какие решения принимать.

Европа
Венгрия
Виктор Орбан
конфликт на Украине
мнения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Киев уличили в отказе от поиска диалога и выборе милитаристского пути
Попросился в туалет: курьер-мигрант обманом пытался соблазнить школьницу
Подавший на Пугачеву в суд адвокат объяснил, почему направил два иска
В Кремле ответили на угрозы Киева по поводу дальнобойных ударов
Путин обратился с наилучшими пожеланиями к президенту Абхазии
В Кремле заявления Киева в адрес Москвы назвали бравадой
Песков сообщил о готовности России помочь в урегулировании в одном регионе
Песков заявил о многочисленных сторонниках России в Одессе и Николаеве
Турецкие рыбаки наткнулись на украинский безэкипажный катер
В Кремле раскрыли, какая страна ЕС давно участвует в конфликте на Украине
«Праздник футбола»: вратарь из РФ об ажиотаже вокруг игры «Кайрат» — «Реал»
Мощный взрыв в Пакистане попал на видео
В Кремле ответили на предложение ЕК по созданию «стены дронов»
«Просто использовали»: подавший в суд на Пугачеву о вечеринке Ивлеевой
В Кремле оценили результаты работы Лаврова на 80-й сессии Генассамблеи ООН
«VK Видео» запустил поддержку блогеров через опцию VK Donut
В Европе уличили фон дер Ляйен в незнании основ экономики
«Союмультфильм» приватизировали? Что это значит, кто купил долю
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.