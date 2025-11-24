Племянник крупного криминального авторитета попал в тюрьму за поножовщину Племянник Шакро Молодого получил семь лет колонии за нападение с ножом в Москве

Племянника криминального авторитета Шакро Молодого Виталика Калашова осудили за покушение на убийство, сообщает Telegram-канал «112». Фигурант получил семь лет колонии строгого режима.

Все произошло ночью 30 декабря 2024 года, когда пьяный Калашов поссорился с двумя покупателями в магазине на улице Неглинной. Мужчины вышли на улицу и и конфликт разгорелся сильнее. В какой-то момент Калашов достал из кармана раскладной нож и несколько раз ударил им 35-летнего мужчину.

Потерпевший был госпитализирован в одну из столичных больниц, где ему оказана своевременная медицинская помощь, — сообщает столичная прокуратура.

После поножовщины Калашов сбежал с места преступления, выбросил свой телефон и купил новый с другой SIM-картой, стал постоянно менять места пребывания. Фигурант был объявлен в федеральный розыск. Как подчеркнули в прокуратуре, «несмотря на меры конспирации», вскоре он был задержан в подмосковной Балашихе.

