Ушаков заявил о «сплоченной ненависти» европейцев к России Ушаков: США сложно повлиять на ЕС из-за «сплоченной ненависти» к России

США могут влиять на ЕС и решение украинского кризиса, но у европейцев сложилась настолько «сплоченная ненависть» к России, что ее трудно преодолеть даже Вашингтону, заявил журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Он подтвердил, что находится в контакте с американскими коллегами по поводу Украины.

Работа идет. Если говорить о вопросах урегулирования украинского конфликта, то путеводной звездой являются те договоренности, которые два президента достигли в Анкоридже, — уточнил Ушаков.

По словам помощника президента, за эти договоренности нужно бороться, но украинская сторона сопротивляется их продвижению. Повлиять на Киев и его партнеров в ЕС мог бы Белый дом, но ему непросто преодолеть предубеждения европейских партнеров.

Американцы могут, конечно, повлиять, но там такая степень ненависти... Я бы сказал, такой сплоченной ненависти европейцев в отношении России, что эту ненависть трудно пробурить, даже используя американский бур, — заметил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Россия готова к мирному урегулированию, а также американский лидер Дональд Трамп призывает сесть за стол переговоров, но Евросоюз и Киев не желают действовать в этом направлении. В Кремле отметили нарастающее напряжение.