Ушаков рассказал, что стало «путеводной звездой» в переговорах по Украине

Ушаков рассказал, что стало «путеводной звездой» в переговорах по Украине Ушаков: основой урегулирования на Украине стали договоренности в Анкоридже

«Путеводной звездой» урегулирования конфликта на Украине стали договоренности, достигнутые в Анкоридже, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Во фрагменте, опубликованном в Telegram-канале корреспондента, он отметил, что Украина пока не готова придерживаться разработанного решения.

Если говорить по вопросам урегулирования украинского конфликта, то путеводной звездой являются те договоренности, которых два президента (Владимир Путин и Дональд Трамп. — NEWS.ru) достигли в Анкоридже, — пояснил помощник президента.

Ранее Ушаков заявил, что Россия готова сделать шаг навстречу Украине, если США окажут позитивное влияние на Евросоюз и Киев. Он подчеркнул, что Москва в Анкоридже пошла на определенные уступки.

При этом Владимир Путин отмечал, что и Россия, и США понимают, как урегулировать ситуацию на Украине мирным путем, но это по-прежнему сложный вопрос. Он уточнил, что стороны не раскрывали полностью содержание переговоров в Анкоридже, но имеют общее видение дальнейших действий.