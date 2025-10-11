Стало известно об уступке России в Анкоридже Ушаков: Россия сделала уступку на Аляске и готова пойти навстречу Украине

Россия готова сделать шаг навстречу Украине, если США окажут позитивное влияние на Евросоюз и Киев, заявил в интервью газете «Коммерсант» помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что Москва в Анкоридже пошла на определенные уступки.

Уступка или скорее наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев, — пояснил Ушаков.

Он допустил, что если у Вашингтона получится добиться выполнения обсуждавшегося вопроса, то обе стороны конфликта придут к мирному урегулированию. Также Ушаков признал, что у президента США Дональда Трампа «существует понимание проблемы».

Помимо этого, американский лидер готов пробивать то, о чем договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В свою очередь, он готов согласиться с изложенной в Анкоридже идеей и принять ее.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которых обсуждался вопрос поставок современных видов вооружений. Центральной темой беседы стали реактивные системы залпового огня HIMARS и управляемые ракеты ATACMS.