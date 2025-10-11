Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
11 октября 2025 в 04:01

Стало известно об уступке России в Анкоридже

Ушаков: Россия сделала уступку на Аляске и готова пойти навстречу Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков Помощник президента России Юрий Ушаков Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Россия готова сделать шаг навстречу Украине, если США окажут позитивное влияние на Евросоюз и Киев, заявил в интервью газете «Коммерсант» помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что Москва в Анкоридже пошла на определенные уступки.

Уступка или скорее наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев,пояснил Ушаков.

Он допустил, что если у Вашингтона получится добиться выполнения обсуждавшегося вопроса, то обе стороны конфликта придут к мирному урегулированию. Также Ушаков признал, что у президента США Дональда Трампа «существует понимание проблемы».

Помимо этого, американский лидер готов пробивать то, о чем договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В свою очередь, он готов согласиться с изложенной в Анкоридже идеей и принять ее.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которых обсуждался вопрос поставок современных видов вооружений. Центральной темой беседы стали реактивные системы залпового огня HIMARS и управляемые ракеты ATACMS.

Юрий Ушаков
США
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы первые неочевидные симптомы гриппа
Стало известно об уступке России в Анкоридже
Опубликованы кадры масштабного пожара под Красноярском
Налет БПЛА на Волгоград 11 октября: разрушения, пострадавшие, что известно
«Че прешь?»: психолог озвучил особые «голосовые» признаки мошенников
Бойцы украинского националистического батальона «кошмарят» дезертиров
При атаке дронов ВСУ на Волгоград пострадал мирный житель
Россиянам посоветовали не отказываться от сбережений в рублях
Росавиация ввела ограничения еще в трех российских аэропортах
В США оценили поддержку России по одному из вопросов
Силы ПВО сработали ночью под Воронежем
Одесса погрузилась во тьму после серии взрывов
При пожаре в Красноярском крае погиб человек
Трамп расставил точки над i в вопросе встречи с Си Цзиньпином
В Госдуме высказались о возможности декрета на любом сроке беременности
Очевидцы рассказали о работе ПВО над Волгоградом
Массированная атака на Одессу 11 октября: какие цели поражены, что известно
В Госдуме коротко охарактеризовали новое оружие РФ
«Леопарды» и «Абрамсы» уже не то. РФ выпускает чудо-танк. Что известно
Синоптик порадовал москвичей прогнозом погоды на 11 октября
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.