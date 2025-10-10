Путин раскрыл детали переговоров с США по Украине Путин: Россия и США имеют представление о путях урегулирования на Украине

И Россия, и США понимают, как урегулировать украинский конфликт мирным путем, но это по-прежнему сложный вопрос, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Таджикистан. Он уточнил, что стороны не раскрывали полностью содержание переговоров в Анкоридже, но имеют общее видение дальнейших действий, передает ТАСС.

Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы просто говорили о том, что в целом у нас есть понимание и со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Российской Федерации о том, куда надо было бы двигаться и к чему надо стремиться для того, чтобы прекратить этот конфликт [на Украине], причем мирными средствами, — сказал президент.

Ранее Путин назвал «формой понтажа» заявления украинского президента Владимира Зеленского о вероятных ракетных ударах по Москве. Так он ответил на оговорку журналиста о возможной реакции России на подобные угрозы.

Кроме того, российский лидер заявил о сохранении Москвой и Вашингтоном рамок договоренностей, достигнутых на аляскинском саммите. По его словам, вопросы украинского урегулирования нуждаются в дополнительном анализе.