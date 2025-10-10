Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:12

Путин назвал угрозы Зеленского ударить по Москве «формой понтажа»

Путин ответил на угрозы Зеленского нанести удар ракетами Tomahawk

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global look press

Президент России Владимир Путин назвал заявления украинского коллеги Владимира Зеленского о возможных ударах по Москве ракетами Tomahawk «формой понтажа». Так он прокомментировал оговорку журналиста в вопросе о реакции России на подобные угрозы, следует из сообщения пресс-службы Кремля.

Вы не оговорились. И понтажа тоже, — сказал глава государства.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя журналистам в Белом доме принятие решения по поводу поставок Tomahawk Украине, признался, что хочет понять, как Киев планирует их использовать. По словам президента, он не желает видеть эскалацию конфликта между двумя странами.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Путин четко обозначил свою позицию по поводу передачи Tomahawk украинской стороне. По ее словам, это нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона, которые только начали демонстрировать признаки возобновления двустороннего диалога.

Британский аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что Зеленский намеренно обостряет конфликт, рассчитывая на поставки американских ракет Tomahawk. Специалист полагает, что подобные действия полностью противоречат предыдущим заявлениям президента США относительно украинского кризиса.

