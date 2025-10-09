Президент России Владимир Путин четко обозначил свою позицию по поводу передачи крылатых ракет Tomahawk украинской стороне, заявила в рамках брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

Вопрос даже не столько в том, что Tomahawk окажутся в распоряжении ВСУ, а в том, что их применение без прямого участия американских военнослужащих просто невозможно. Опять же, об этом говорило российское руководство неоднократно, — отметила дипломат.

Любое решение Белого дома по этому вопросу, если таковое будет принято, чревато «закручиванием спирали конфронтации», уточнила Захарова. Это, в свою очередь, непоправимо повредит российско-американским отношениям, которые только начали демонстрировать признаки возобновления двустороннего диалога, резюмировала она.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к обострению конфликта, полагаясь на поставку американских Tomahawk. Эксперт считает, что такое решение Вашингтона полностью противоречило бы предыдущим заявлениям президента США Дональда Трампа относительно украинского кризиса.