09 октября 2025 в 07:35

Захарова напомнила США о бескомпромиссной позиции Путина по Tomahawk

Захарова: поставки ракет Tomahawk Украине подорвут отношения России и США

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Президент России Владимир Путин четко обозначил свою позицию по поводу передачи крылатых ракет Tomahawk украинской стороне, заявила в рамках брифинга представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это нанесет непоправимый ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

Вопрос даже не столько в том, что Tomahawk окажутся в распоряжении ВСУ, а в том, что их применение без прямого участия американских военнослужащих просто невозможно. Опять же, об этом говорило российское руководство неоднократно, — отметила дипломат.

Любое решение Белого дома по этому вопросу, если таковое будет принято, чревато «закручиванием спирали конфронтации», уточнила Захарова. Это, в свою очередь, непоправимо повредит российско-американским отношениям, которые только начали демонстрировать признаки возобновления двустороннего диалога, резюмировала она.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис предположил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится к обострению конфликта, полагаясь на поставку американских Tomahawk. Эксперт считает, что такое решение Вашингтона полностью противоречило бы предыдущим заявлениям президента США Дональда Трампа относительно украинского кризиса.

