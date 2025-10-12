Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
12 октября 2025 в 12:30

Запад призвали признать поражение Украины после беседы Трампа и Зеленского

Финский политик Мема: Украине следует признать поражение в конфликте с Россией

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Западу следует признать поражение Украины, заявил в социальной сети X член финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема после телефонного разговора украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Политик указал на критическую ситуацию с людскими ресурсами в ВСУ.

Зеленский вот-вот проиграет <....>, потому что у него заканчиваются солдаты. На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, это признать поражение на Украине, восстановить диалог с Россией, — написал он.

При этом он исключил вступление Украины в НАТО и предостерег от ввода западных войск, который может спровоцировать крупное вооруженное противостояние.

Ранее Мема заявил, что европейские политические лидеры активно продвигают идею военного конфликта с Россией, тогда как население континента выступает за мирные переговоры по Украине. По его мнению, власти целенаправленно блокируют мирный процесс, спекулируя на теме так называемой российской угрозы.

До этого британский аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что Зеленский намеренно обостряет конфликт, рассчитывая на поставки американских ракет Tomahawk. Специалист полагает, что подобные действия полностью противоречат предыдущим заявлениям президента США относительно украинского кризиса.

Украина
Россия
поражения
конфликты
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко назвал главную проблему в урегулировании конфликта на Украине
Лукашенко раскрыл, когда Украина может исчезнуть как государство
Спасатель назвал главную ошибку пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых
Лукашенко назвал условие, при котором Зеленский пойдет на переговоры
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Диетолог предупредила об опасности одержимости ЗОЖ
Лукашенко раскрыл метод Трампа по вопросу поставок Tomahawk
В Британии бьют тревогу из-за волны преступности в Лондоне
Врач назвала необычный признак скрытой депрессии
В России растет спрос на необычную бьюти-процедуру
Россиян заставят ходить на работу с жаром в 39 градусов
Белоруссия использует на учениях опыт России в СВО
Система будет контролировать въезд и выезд украинцев в Европу
Мэр предупредил жителей Днепра о непростой зиме без отопления
В Китае раскрыли, как Путин привел в трепет противников России
В российском регионе перевернулась маршрутка с пассажирами
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА в двух регионах России
Ушаков указал на важную деталь в урегулировании на Украине
Россиянам рассказали о ночной привычке, провоцирующей головные боли
Двух мужчин задержали по подозрению в убийстве экс-вокалиста Lostprophets
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт
Общество

Белорусская смаженка с картошкой и сыром. Вкусно на ужин и перекус — макаем в сметану и сохраняем рецепт

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Семья и жизнь

Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября
Россия

Прорыв ВС РФ и Украина на грани коллапса: новости СВО к вечеру 10 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.