Запад призвали признать поражение Украины после беседы Трампа и Зеленского Финский политик Мема: Украине следует признать поражение в конфликте с Россией

Западу следует признать поражение Украины, заявил в социальной сети X член финской национал-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема после телефонного разговора украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Политик указал на критическую ситуацию с людскими ресурсами в ВСУ.

Зеленский вот-вот проиграет <....>, потому что у него заканчиваются солдаты. На мой взгляд, лучшее, что могла бы сделать Европа, это признать поражение на Украине, восстановить диалог с Россией, — написал он.

При этом он исключил вступление Украины в НАТО и предостерег от ввода западных войск, который может спровоцировать крупное вооруженное противостояние.

Ранее Мема заявил, что европейские политические лидеры активно продвигают идею военного конфликта с Россией, тогда как население континента выступает за мирные переговоры по Украине. По его мнению, власти целенаправленно блокируют мирный процесс, спекулируя на теме так называемой российской угрозы.

До этого британский аналитик Александр Меркурис высказал предположение, что Зеленский намеренно обостряет конфликт, рассчитывая на поставки американских ракет Tomahawk. Специалист полагает, что подобные действия полностью противоречат предыдущим заявлениям президента США относительно украинского кризиса.