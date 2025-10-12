В России появится вакцина от распространенного вида аллергии ФМБА: вакцина для лечения аллергии на березовую пыльцу проходит испытания

Вакцина, предназначенная для профилактики и лечения аллергий на пыльцу березы, а также перекрестной пищевой аллергии, находится на стадии активных клинических испытаний, следует из документов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, которые есть в распоряжении РИА Новости. После завершения клинических исследований препарат выйдет на рынок для взрослых пациентов.

В ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России разработана новая рекомбинантная аллерговакцина для профилактики и лечения аллергии к пыльце березы и перекрестной пищевой аллергии. В настоящее время клинические испытания находятся в активной стадии, — говорится в документе.

Специалисты в настоящее время анализируют эффективность и безопасность вакцины, а также создают рекомендации по ее использованию. В ФМБА отмечают, что создание отечественного препарата поможет уменьшить зависимость российских пациентов от иностранных аналогов и повысить качество их жизни.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от рака прошла доклинические испытания, доказавшие ее безопасность и эффективность. Исследования показали, что препарат способствует уменьшению опухоли и замедлению ее роста.