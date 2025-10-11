Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 17:01

Яблочный пирог со штрейзелем: хрустящая крошка и нежная начинка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный пирог со штрейзелем — это восхитительный десерт, где нежная фруктовая начинка сочетается с хрустящей масляной крошкой. Вкус пирога божественен: сочные ароматные яблоки с корицей идеально контрастируют со сладкой крошкой, а песочная основа добавляет нежности.

Для основы смешайте 200 г муки, 100 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара и щепотку соли, разотрите в крошку, добавьте 1 яйцо и быстро замесите тесто. Распределите его по форме, сделав бортики. Для начинки очистите и нарежьте кубиками 4–5 кисло-сладких яблок, смешайте с 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы и соком половины лимона. Выложите на тесто. Для штрейзеля разотрите 100 г муки, 70 г сливочного масла, 50 г сахара и щепотку ванилина в крошку. Равномерно посыпьте яблоки крошкой и выпекайте при 180 °C 40–45 минут.

Подавайте пирог теплым, можно с шариком ванильного мороженого — это наслаждение для истинных сладкоежек.

Ранее стало известно, как приготовить заливной пирог с творогом и яблоками: этот рецепт невозможно испортить.

Дарья Иванова
Д. Иванова
