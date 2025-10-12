Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 06:46

Это суфле с яблоками намного вкуснее оладий и пончиков: нежное и пышное

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Порадуйте себя и близких невероятно воздушными суфле с яблоком, которое станет идеальным завтраком или десертом к чаю. Это намного вкуснее оладий и пончиков! Секрет их нежности и пышности — во взбитых белках.

Для теста вам понадобится: 2 крупных яблока, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 2 ст. л. сахара, щепотка соли и ½ ч. л. разрыхлителя. Очищенные яблоки натрите на мелкой терке. Отделите белки от желтков. Желтки смешайте с яблочной массой, мукой и разрыхлителем. Белки взбейте с сахаром до устойчивых пиков и аккуратно вмешайте в тесто. Выкладывайте ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарьте под крышкой на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Вкус получается божественным: хрустящая корочка снаружи скрывает нежнейшую воздушную текстуру, напоминающую суфле, с тонким яблочным ароматом и приятной сладостью. Эти оладьи особенно хороши сразу после приготовления, когда контраст между хрустящей корочкой и тающей мякотью максимально ощутим. Подавайте их со сметаной, медом или вареньем.

Ранее стало известно, как приготовить тертый пирог с творогом и вареньем: домашняя выпечка без сложных процессов.

