Картошка сварится в два раза быстрее: этот трюк подсказал повар в Турции. Теперь проблем не знаю

Знаете, что самое неприятное в приготовлении картошки? Долго ждать, пока она сварится! Особенно когда время поджимает, а голодные домочадцы уже заглядывают на кухню. Этот простой лайфхак с микроволновкой стал для меня настоящим спасением. Он позволяет сократить время готовки почти в два раза, а значит, у вас появится лишние 15–20 минут, которые можно потратить на себя или на приготовление других блюд. Принцип прост: мы не заменяем варку, а лишь подготавливаем картофель, чтобы он дошел до готовности намного быстрее. Это работает с любым сортом картофеля и для любых блюд — будь то пюре, суп или просто отварной гарнир.

Техника очень проста. Возьмите необходимое количество картофеля, тщательно его помойте под проточной водой, чтобы удалить всю грязь. Важно: чистить картошку не нужно! Затем возьмите вилку и аккуратно проткните каждый клубень в нескольких местах. Это критически важный шаг, который нельзя пропускать! Он нужен для того, чтобы пар, образующийся внутри картофеля при нагреве в микроволновой печи, мог свободно выходить. Если этого не сделать, картошка может просто взорваться изнутри, и вам потом придется отмывать камеру прибора. Разложите подготовленные клубни на тарелке, подходящей для СВЧ, и поставьте в микроволновку. Включите на максимальную мощность на 4 минуты. Осторожно, тарелка и сами клубни будут очень горячими! После этого переложите пропаренный картофель в кастрюлю, залейте холодной подсоленной водой и варите, как обычно. Вы сами удивитесь, насколько быстрее он дойдет до готовности: обычно на это требуется не 20–25, а всего 10–12 минут. Картофель получается идеально сваренным — рассыпчатым и вкусным, ничем не уступающим тому, что готовили традиционным способом.

