Мясо по-французски больше не делаю. Готовлю воздушное гречневое суфле — нужны гречка, сливки и грибы

Знаете, я всегда считала гречку скучным гарниром, пока не открыла для себя это волшебное суфле! Представьте: нежная воздушная текстура, ароматные грибы в сливочном соусе и хрустящая сырная корочка сверху. Это блюдо полностью меняет представление о гречневой каше, превращая ее в изысканный ужин, который понравится даже тем, кто обычно гречку не жалует. Готовится оно на удивление просто, а результат получается достойным ресторанной кухни.

Для приготовления вам понадобится: 200 г отварной гречки, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 200 мл сливок, 100 г твердого сыра, 2 яйца, соль и перец по вкусу. Грибы с луком обжарьте до золотистого цвета, добавьте сливки и потушите 5 минут. Отварную гречку смешайте с яичными желтками. Белки взбейте в крутую пену. Аккуратно соедините гречневую массу с белками. В форму для запекания выложите грибы в сливках, сверху распределите гречневую смесь. Посыпьте тертым сыром и запекайте при 180 °C 25–30 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть — и можно подавать! Это суфле особенно хорошо сочетается со свежим салатом.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики»: просто, празднично и без варки, раз-два — и красота на столе.