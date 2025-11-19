ПП-десерт из 3 ингредиентов: взбиваете — и в духовку на 20 минут, всего 95 ккал на 100 г

Этот полезный десерт из трех ингредиентов станет спасением для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от сладкого. Готовится элементарно — взбиваете и отправляете в духовку на 20 минут.

Для приготовления вам понадобится: 2 спелых банана, 2 яйца, 150 г греческого йогурта. Бананы разомните вилкой до пюре, добавьте яйца и йогурт, тщательно взбейте блендером до однородной воздушной массы. Вылейте смесь в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте 20–25 минут при 180°C до золотистого цвета. Полностью охладите — это придаст десерту идеальную плотную текстуру.

На 100 граммов готового десерта приходится порядка 95 калорий. Вкус напоминает нежный банановый чизкейк или суфле: сладость обеспечивают натуральные сахара из бананов, яйца придают пористую воздушную текстуру, а греческий йогурт добавляет легкую кислинку и кремовость. Десерт получается достаточно сытным, но при этом легким, без ощущения тяжести после употребления.

