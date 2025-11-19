Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 11:15

ПП-десерт из 3 ингредиентов: взбиваете — и в духовку на 20 минут, всего 95 ккал на 100 г

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот полезный десерт из трех ингредиентов станет спасением для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от сладкого. Готовится элементарно — взбиваете и отправляете в духовку на 20 минут.

Для приготовления вам понадобится: 2 спелых банана, 2 яйца, 150 г греческого йогурта. Бананы разомните вилкой до пюре, добавьте яйца и йогурт, тщательно взбейте блендером до однородной воздушной массы. Вылейте смесь в форму, застеленную пергаментом, и выпекайте 20–25 минут при 180°C до золотистого цвета. Полностью охладите — это придаст десерту идеальную плотную текстуру.

На 100 граммов готового десерта приходится порядка 95 калорий. Вкус напоминает нежный банановый чизкейк или суфле: сладость обеспечивают натуральные сахара из бананов, яйца придают пористую воздушную текстуру, а греческий йогурт добавляет легкую кислинку и кремовость. Десерт получается достаточно сытным, но при этом легким, без ощущения тяжести после употребления.

Ранее стало известно, как приготовить банановые оладьи: простой рецепт на завтрак — нужны только бананы, яйца и мука.

Проверено редакцией
Читайте также
Салат «Морская фантазия»: легкое украшение стола с ноткой роскоши
Общество
Салат «Морская фантазия»: легкое украшение стола с ноткой роскоши
Мой секрет идеального кекса: почему штрейзель делает эту выпечку особенной и запоминающейся
Общество
Мой секрет идеального кекса: почему штрейзель делает эту выпечку особенной и запоминающейся
Лучший крем за 10 минут! Крем-чиз из творожного сыра и растворимого кофе
Семья и жизнь
Лучший крем за 10 минут! Крем-чиз из творожного сыра и растворимого кофе
Ванильно-шоколадный кекс для осеннего чаепития: рецепт, который согреет ноябрьскими вечерами
Общество
Ванильно-шоколадный кекс для осеннего чаепития: рецепт, который согреет ноябрьскими вечерами
Блинчики с мясом, как чебуреки! Об этом рецепте знают единицы — вкусно, просто и без возни с тестом
Общество
Блинчики с мясом, как чебуреки! Об этом рецепте знают единицы — вкусно, просто и без возни с тестом
десерты
рецепты
правильное питание
суфле
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о неудачной попытке ВСУ прорваться к реке Оскол
Минобороны раскрыло подробности массированного удара возмездия по Украине
В США раскрыли радикальные планы администрации Трампа против Мадуро
В одном городе могут отказаться от создания новогодних ледовых скульптур
Стало известно, сколько безэкипажных катеров ВСУ оказалось на дне моря
Селедку под шубой не готовлю! Слоеный салат «Чингисхан» со свеклой вкуснее
Стало известно, кто заменит Маслякова в «новом КВН»
Минтранс анонсировал тестирование пассажирских дронов в России
Политолог назвал главный для России пункт в новом мирном плане Трампа
Королевская семья Британии: последние новости, Кейт довела Меган до ярости
Президент Венесуэлы пытался договориться с США насчет отставки
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 ноября: где сбои в России
Петербуржец получил восемь лет колонии за убийство знакомого
Российскому авторынку предрекли экспансию китайских машин особой сборки
Загорелся один из отелей Radisson
Уиткофф передумал встречаться с Зеленским в Турции
Стало известно о поведении туристов в Китае после отмены виз
Автоэксперт назвал последствия новых правил экспорта китайских машин
СВР объяснила, как эксперты ЕС «бьют в набат» из-за проекта «Антироссия»
Россия нашла партнера для выпуска Су-75 Checkmate
Дальше
Самое популярное
Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.