19 ноября 2025 в 14:42

В США предположили, чем займется Запад после победы России на Украине

Миршаймер: Запад создаст новые угрозы после победы России на Украине

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Западные страны будут создавать новые угрозы после того, как Россия одержит победу на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Рэйчел Блевинс. По его словам, оппоненты Москвы не смогут смириться с ее успехом.

Я надеюсь, что ошибаюсь в этом, но я думаю, что последствия [противостояния], если мы проиграем, приведут к ситуации, когда мы пойдем на многое, чтобы создать проблемы русским, — заявил Миршаймер.

По словам профессора, с 2022 года Соединенные Штаты хотели «поставить русских на колени», однако потерпели неудачу. Жесткая игра Запада не поможет победить Россию, добавил он.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Запад изначально рассматривал Украину в качестве инструмента для противостояния с Россией. По его словам, сотни миллиардов долларов были направлены сначала на идеологическую обработку местного населения, а затем на масштабные военные поставки. Политик также заявил, что сложившаяся ситуация оказалась крайне выгодной для коррумпированных чиновников, которых, по его мнению, нельзя причислить к украинскому народу.

США
Украина
Россия
победы
