Рецепт подсмотрела у турецкого повара! Курдан-кебаб — очень вкусное и простое блюдо на ужин

Некоторые блюда — это не просто еда, а целый ритуал, требующий особого настроения и неторопливости. Курдан-кебаб — именно такой случай. Это удивительное блюдо кавказской кухни, которое стоит на стыке запеканки, кебаба и пирога. Его прелесть в сложной текстуре и гармонии: сочная говядина, тающие во рту баклажаны, нежные помидоры и ароматная зелень создают слоеную композицию, где каждый ингредиент раскрывается по-новому. Готовить его — настоящее медитативное удовольствие, когда вы не спеша собираете этот кулинарный пазл, зная, что результат превзойдет все ожидания и станет настоящим праздником для ваших близких.

Для приготовления вам понадобится: 500 г говяжьей вырезки, 2 крупных баклажана, 450 г помидоров, 200 г репчатого лука, 4 зубчика чеснока, пучок петрушки, растительное масло, соль, черный перец и хмели-сунели по вкусу. Мясо нарежьте небольшими кубиками около 2 см. Баклажаны нарежьте кружками толщиной 1 см, посолите и оставьте на 20 минут, чтобы ушла горечь, затем промойте и обсушите. Лук нарежьте полукольцами, помидоры — кружками, чеснок измельчите, а петрушку мелко порубите. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте баклажаны до золотистого цвета с обеих сторон и выложите на бумажное полотенце. В той же сковороде обжарьте лук до мягкости, затем добавьте мясо и жарьте до румяной корочки. Посолите, поперчите, добавьте хмели-сунели и половину чеснока. В глубокой форме для запекания начинайте собирать кебаб слоями: сначала баклажаны, затем мясо с луком, часть петрушки и чеснока, потом слой помидоров. Повторите слои. Верхним слоем должны быть помидоры. Накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 10–15 минут, чтобы сверху появилась аппетитная корочка. Дайте блюду настояться 15–20 минут перед подачей.